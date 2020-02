“Para los 5 gatos que van a ir el jueves”, con estas palabras, una vez más, Gonzalo Núñez generó polémica al indicar que muy pocos hinchas asistirán a ver a Sporting Cristal frente a Barcelona SC de Ecuador por la Copa Libertadores en un segmento de Radio Exitosa.

El debate comenzó porque aún se desconocía dónde jugaría Sporting Cristal ya que el Estadio Nacional aún no obtenía las garantías necesarias para que se realice el partido. Al final, los celestes se enfrentarán a los ecuatorianos en el coloso José Díaz.

Gonzalo Núñez y Alexandra Hörler, su compañera radial, discutieron por el equipo celeste. “Para los 5 gatos que van a ir el jueves. No va a ir nadie”, interrumpió el periodista deportivo.

Alexandra Hörler pidió respeto a Sporting Cristal: “Estás ninguneando al equipo. No puedes decir que van a ir cuatro gatos. Tú no sabes cuál es la verdad. El problema no es Defensa Civil, el problema es el IPD que con dos años de notificación no se hizo cargo”.

“No va a ir nadie al partido. Han perdido 4-0, ¿tú crees que van a ir? Te aseguro que no van más de 4 mil personas (...) Por decir que va a ir poca gente, ¿estoy faltando el respeto? 4 gatos van a ir, porque será poca gente. Y no estoy ninguneando al equipo”, concluyó Gonzalo Núñez.

Gonzalo Núñez arremetió contra Sporting Cristal. (Exitosa Deportes)