Sporting Cristal ocupa un lugar importante en el corazón de Yoshimar Yotún. De hecho, el futbolista de la selección peruana estuvo el último domingo en el estadio Alberto Gallardo alentando al equipo en el partido frente a Melgar. Entonces, ahora que está en calidad de agente libre, ¿se animará a volver a La Florida?

Sobre esa posibilidad se pronunció uno de los actuales referentes del plantel rimense: Horacio Calcaterra. El centrocampista nacido en Argentina confesó que tuvo una comunicación directa con ‘Yoshi’ (ambos comparten en la Blanquirroja) con relación al retorno al fútbol peruano y el elenco bajopontino.

De entrada, ‘Calca’ le abrió las puertas a Yotún, pues sería un gran aporte para los dirigidos por Roberto Mosquera con miras a la continuidad de la Liga 1 y la ronda de grupos de la Copa Libertadores. “Me encantaría que Yoshimar Yotún vuelva a Sporting Cristal”, inició el jugador celeste en una conversación con RPP.

Enseguida, Horacio desveló que abordó sobre ese tema con el ex Cruz Azul y hay una posibilidad de regresar a casa, pero en el futuro. “Yo ya hablé con él y creo que va a venir, pero no sé si en este momento. Él todavía tiene para seguir jugando afuera, no creo que para ahora vuelva”, expresó el capitán de Cristal.

‘Yoshi’ se desvinculó del club mexicano el año pasado. Para el arranque de la nueva temporada, el jugador de la Bicolor analiza opciones para continuar su carrera. El último partido oficial que disputó fue el pasado 1 de febrero en la jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 frente a Ecuador en el Estadio Nacional.

Yotún defendió la casaquilla ‘cervecera’ en cinco temporadas. En ese periodo, el zurdo se coronó campeón en las campañas 2012 y 2014 (en la segunda compartió con Horacio Calcaterra). Tras ello, el futbolista de 31 años arribó a Malmo de Suecia, luego pasó a las filas de Orlando City de la Major League Soccer.

Yoshimar Yotún asistió al partido Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga 1. (Fuente: Gol Perú)

Apoyo total

En otro momento, Calceterra expresó que todo el plantel ha respaldado a John Jairo Mosquera. El delantero colombiano llegó esta temporada como refuerzo de Cristal, pero los hinchas no le recibieron bien. De hecho, en su participación frente a Melgar, el atacante fue abucheado por los asistentes al Alberto Gallardo.

“Jhon Jairo es un jugador de mucha experiencia y jerarquía, tiene mucha trayectoria. Nosotros siempre lo vamos a respaldar y esperemos que la gente también. Necesita ritmo de juego, como lo necesitamos todos. Creo que hará muchos goles”, indicó el centrocampista de los ‘cerveceros’ con relación al ‘cafetero’.