El congresista de la República, Alejandro Cavero, le envió una carta al presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, instándolo a reconsiderar la participación del club en la denominada ‘Copa Evo’, la cual se va a desarrollar en Bolivia.

Ante esto, RPP pudo conocer que en Sporting Cristal no planean siquiera discutir el contenido de la carta, por lo que la participación del equipo sub 17 del cuadro rimense sigue en pie.

“ La carta llegó recién el martes por la mañana al club y lo que me apuntan es que es un tema que no se ha discutido y que difícilmente se discuta , es decir, todo sigue su curso normal y que la participación de la categoría sub 17 de Cristal en la ‘Copa Evo’ se mantiene”, informó el programa ‘Fútbol como cancha’.

¿Qué pedía el congresista Alejandro Cavero?

El parlamentario resaltó el ‘malestar’ de un gran sector de la población boliviana por la participación de varios clubes de prestigio en el evento realizado por el expresidente de Bolivia, a quien acusa de haber liderado un gobierno opuesto a la democracia y con fuertes cuestionamientos por posibles conexiones con el narcotráfico

“Lo más preocupante es que la presencia de reconocidos clubes de diferentes países de la región confiere tácitamente respaldo al evento y, por ende, también a su organizador”, indica Alejandro Cavero en la misiva con fecha de este lunes 11 de julio.

“Le agradecería que tuviese a bien reconsiderar la participación del Club Sporting Cristal en la Copa Evo como un gesto de compromiso con los valores democráticos y el estado de derecho”, indicó el congresista por Avanza País al final de la carta.

Este congresista @AlejandroCavero no puede y menos debe inmiscuirse en los temas deportivos del @ClubSCristal le pagamos para que legislar desde el @congresoperu y no para estar pendiente de temas Netamente futbolísticos pic.twitter.com/5yMlfEPbxo — GloriosoSCeleste🇵🇪 (@GloriosoDeLos90) July 13, 2022