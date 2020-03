El venezolano, Jhon Marchán fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal y recibió la bienvenida de Carlos Lobatón el nuevo coordinador del equipo cervecero y que ha sido un pedido exclusivo de Roberto Mosquera de cara a este irregular comienzo del cuadro bajopontino.

El volante venezolano de 21 años llega para ocupar el vacío dejado por el argentino Christian Ortiz quien partió a Ecuador. “Quiero darte la bienvenido a la institución es una casa una gran familia, te vamos a dar el cariño que necesites, y aquí lo único que tienes que hacer es disfrutar, bienvenido”, señaló el nuevo coordinado de Sporting Cristal, Carlos Lobatón.

El jugador de la selección Sub 23 de Venezuela ha firmado dos años de contrato con el cuadro cervecero. “Hace ocho años estuve aquí con mi papá que era misionero y sabia que iba a regresar a Lima, me siento como en casa y ahora que lo recuerdo me parece curioso todo esto”, contó el llanero.

Jhon Marchan ha tenido su primer entrenamiento con Sporting Cristal y ha tenido diálogo con Roberto Mosquera. “Este primer día ha sido de mucha alegría, me ha hecho sentir en casa me recibieron muy bien lo he sentido como una familia más que un equipo. Hoy no creo que el club este en un mal momento hay un bajón y creo que este grupo esta para grandes cosas y pare eso vengo a trabajar muy fuerte”, concluyó el mediocampista que tuvo un paso por el fútbol español en el Extremadura