Una jugada puntual de John Jairo Mosquera en los últimos minutos de la derrota de Sporting Cristal ante Talleres, fue la gota que rebalsó el vaso de paciencia en los hinchas rimenses, quienes criticaron de sobremanera el fichaje del atacante colombiano.

Lo cierto es que si se revisan los refuerzos del extranjero que hizo la institución bajopontina en los últimos 3 años, encontrará que no han acertado en las contrataciones.

Salvo Washington Corozo , ecuatoriano que la rompió en el 2020 y se fue a México, los demás jugadores que vinieron del exterior que llegaron al Rímac no colmaron las expectativas. Este es el recuento año por año.

2020:

John Marchán: El venezolano llegó en plena pandemia, fue suplente en 2020 y 2021 y este año fue cedido a préstamo a UTC.

2021:

Alejandro González: Defensa uruguayo que no se ganó un puesto de titular. A inicios del 2022 se fue a la San Martín donde tampoco es titular.

Percy Prado: Es peruano, pero también podría añadirse a la lista ya que vino con el cartel de haber jugado en el Nantes. Su performance fue lamentable, jugó muy poco y se le notó pasado de peso.

Marcos Riquelme: Delantero argentino a quien le costó reemplazar a Emanuel Herrera. Pese a que hizo algunos goles, pasó la primer a parte del año lesionado y nunca estuvo cómodo en el estilo del equipo. Regresó a Bolivia en el 2022.

2022:

Leandro Sosa: Recién ha llegado pero el uruguayo no se ha consolidado como titular.

John Jairo Mosquera: El delantero colombiano llegó por pedido expreso de Roberto Mosquera. No es titular, a veces no aparece en lista y no ha marcado ningún gol en lo que va de la temporada.

Sporting Cristal perdió su tercer partido consecutivo en esta Copa Libertadores al caer 1-0 ante Talleres de Argentina. Antes cayó 2-0 ante Flamengo y 2-1 ante Universidad Católica.