Sporting Cristal: Jorge Cazulo anunció su retiro del fútbol en club por el que profesa inmenso cariño

Anunció el final. Hablar de Jorge Cazulo en Sporting Cristal, es señalar al caudillo que se ganó el cariño del hincha a punta de entrega, sacrificio y títulos. A sus 37 años, el volante uruguayo, nacionalizado peruano, habló de su futuro y de su retiro, el cual lo ve muy cerca y hasta le puso club y año para ello.

En una entrevista con ESPN, Jorge Cazulo aseguró que no piensa vestir otra camiseta que no sea la de Sporting Cristal. Incluso aseguró que su intención es retirarse en próximo año, que termina su contrato con el elenco 'celeste'.

"La idea es terminar el año que viene mi vínculo con Sporting Cristal y retirarme, fue lo que acordamos, yo no deseo jugar con otra camiseta que no sea la de Cristal. Solo hice la salvedad a los directivos, que si ellos consideran que aún puedo rendir otra temporada más (2021) luego de eso, que me dieran la posibilidad de analizarlo", sostuvo Jorge Cazulo.

El volante, uno de los capitanes del club rimense, también analizó el presente del club y la lucha por el título del Torneo Clausura, en la que pelean junto con Universitario de Deportes y Alianza Lima.

"Estamos bien, creo que hemos sostenido durante todo el torneo una regularidad que nos ha hecho competitivos y en este último tramo quizás hemos encontrado mayor solidez, hemos ganado partidos de visita que han sido importantes y estamos a la expectativa para la parte final del torneo", comentó.

"Ahora jugamos con un 4-3-3 clásico, tengo una función más de balance en el equipo. Conozco la posición y trato de hacerlo lo mejor posible buscando el beneficio del equipo. No me gusta solo conservar la pelota, entiendo lo que es el trabajo de un volante central, pero también me gusta colocar pases hacia adelante", finalizó.

