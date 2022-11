Roberto Mosquera ha dejado de ser el entrenador de Sporting Cristal después de perder las chances de pelear por la final de la Liga 1 tras perder los duelos ante Melgar de Arequipa. La decisión de la directiva en La Florida, no solo responde a un tema deportivo, sino a la millonaria cifra que ‘perdió’ el cuadro celeste pensando en el 2023.

Los rimenses, primeros en el acumulado solo necesitaban terminar primeros en el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores como Perú 1 o 2 el próximo año, pero perdieron esta opción con la derrota ante Atlético Grau en el ‘Alberto Gallardo’ y su segunda chance se le escapó de las manos ante el cuadro rojinegro.

Con las dos derrotas y fuera de la final, Sporting Cristal accederá al máximo certamen continental como Perú 3. Los celestes perdieron la oportunidad de embolsar 3 millones de dólares otorgados por la CONMEBOL a los integrantes de la fase de grupos.

Como premio consuelo recibirán 500 mil dólares de parte de la Confederación Sudamericana. A esta cantidad se suman los 118 mil dólares que recibió como tercer lugar de la Liga1 de parte del Consorcio Fútbol Perú (CFP)

Cristal podría ganar 4 millones de dólares

La directiva de Sporting Cristal entiende que no todo está perdido y se aferra a una tercera chance de acceder a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2023, pero estaban convencidos que no le daría esta tercera chance a Roberto Moquera, por eso decidieron no renovar su contrato y entregar a un nuevo entrenador la misión de inyectar un nuevo capital al club.

Los cerveceros, con 618 mil dólares pelean la tercera fase de la Copa Libertadores y de superarla, avanzaría a la segunda fase con una inyección de 600 mil dólares más. Si logra acceder a la fase de grupos alcanzaría a recibir los mismos 3 millones de dólares que recibirán Alianza Lima y Melgar de Arequipa y sumar 4 millones 200 dólares apoximadamente.

Por el momento ese es dinero que no está en sus arcas y el presupuesto para el 2023 se habría recortado afectado el tema de las renovaciones con los diez jugadores que han concluido su contrato con la institución entre ellos Yoshimar Yotún que aqueja una complicada lesión en el quinto metatarsiano.

Hay que mencionar que el futuro campeón de la Liga 1 accederá a un premio económico 354 mil dólares de parte del Consorcio Fútbol Perú (CFP), dejando al segundo lugar un cheque con 236 mil dólares como premio consuelo.