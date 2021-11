POCA ESPUMA. Sporting Cristal perdió 1-0 la ida de los ‘playoff’ de la Liga1 ante Alianza Lima y, más allá del golazo del argentino Hernán Barcos y aciertos victorianos, el cuadro celeste presentó falencias que sumaron en su caída. Si bien el equipo de Roberto Mosquera sufrió polémicas arbitrales y también se salvó que Horacio Calcaterra fuera expulsado, deberá corregir varios temas para tener chances en la vuelta.

En Trome.pe vamos a analizar cuáles fueron los errores que cometió un Sporting Cristal que llegaba con la ventaja de haber sido el único equipo que derrotó a los aliancistas en el año. Sin embargo, en la cancha del Nacional, los de La Florida no tuvieron su mejor encuentro, algo que podrán cambiar el domingo 28 de noviembre desde las 3:00 p.m.

LA POSICIÓN DE ‘CANCHITA’

Christofer Gonzales es un volante que suele llegar por sorpresa al área rival y habilitar a sus compañeros, tanto a nivel local como en selección, pero el domingo pasó 45 minutos en otra función. En el primer tiempo se le vio a ‘Canchita’ más preocupado en tapar la salida de Josepmir Ballón y se ausentó del juego de su equipo. Craso error, porque Alianza no utiliza mucho a Ballón para salir, ya que más lo hace por las bandas o el pase largo.

Jhilmar Lora no pudo ser salida clara por derecha y enfrentó al paraguayo Benítez | Foto: GEC

EL MAL PARTIDO DE LORA

Acostumbrado a ser salida clara y siendo habitual convocado a la selección peruana, esta vez Jhilmar Lora tuvo su partido más bajo del año. Por su banda, Carlos Bustos colocó al ‘Pájaro’ Benítez, quien no suele jugar de volante abierto, pero Lora no lo aprovechó. Además, el marcador derecho cerró muy mal en el gol de Hernán Barcos y no aportó en proyecciones. Esa sumatoria llevó a que el técnico Roberto Mosquera lo cambie.

Percy Liza no tuvo un buen encuentro y Marcos Riquelme se topó dos veces con el portero Ángelo Campos / Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

LA INTERMITENCIA DE ÁVILA Y LIZA

El ‘Cholito’ fue una pesadilla para Alianza Lima en el partido de la Fase2 y este domingo pareció que iba a repetir su accionar. Sin embargo, bastó que Jefferson Portales ‘ajustara’ la zona y apoyara a Oslimg Mora, para que Ávila bajara su rendimiento y en el segundo tiempo desapareciera. Lo mismo pasó con Percy Liza que a tropezones intentó avanzar más de una vez y debió cambiar de posición en algunas ocasiones con el mismo Ávila.

Omar Merlo sufrió en demasía tanto con el 'Zorrito' Aguirre como con Hernán Barcos / GEC)

CAMBIOS SIN EFECTO

Los hinchas rimenses esperaban que Roberto Mosquera moviera con acierto la banca de suplentes y muchos recobraron la confianza cuando le tocó entrar a Alejandro Hohberg. Sin embargo, el mediapunta entró ‘apagado’, sin muchas ganas de tener presencia en el juego y sin acierto en un par de tiros libres. Se pareció mucho al Hohberg que jugando para la ‘U’ desentonó ante este mismo Cristal en la final del 2020.

UNA DEFENSA DÉBIL

Más allá que peleara casi hasta el final la Fase2, Sporting Cristal presentó un grave problema en la segunda mitad del año: su debilidad defensiva. Contando el primer partido de la final, los rimenses recibieron al menos un gol en 16 de los últimos 18 partidos que disputaron. Eso se debe en parte a que Omar Merlo muestra un descenso de su nivel y Nilson Loyola comete errores en la marca. En la final de ida, solo Gianfranco Chávez hizo un aceptable partido.

