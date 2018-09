Sporting Cristal: ¿Cómo marcar a Emanuel Herrera y no morir en el intento? [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

@BernuyCarlos



En el 2015 conversé con el extraordinario ex central italiano Franco Baresi y me dijo que "lo que más sufre un delantero es cuando el defensor lo incomoda". Baresi se refería a la concentración, anticipación y confianza. Emanuel Herrera, delantero de Sporting Cristal, puede estar tranquilo porque esas tres cualidades no viven en los defensas del torneo local. Por ello, y su capacidad ante el arco rival, se da un paseo en nuestra liga.

Como en toda descripción, empecemos con las virtudes del goleador. Emanuel Herrera maneja definición con ambos perfiles, tiene buen juego aéreo, es inteligente para salir del área y tocar y en pelota parada le pega fuerte y con dirección. Pero calma, no estamos ante Van Basten, George Weah, Gabriel Batistuta o Ronaldo. Enfrente tenemos a un interesante jugador en una liga con ventajas.

En el fútbol mexicano, donde sí se marca, se aprieta y se molesta al atacante, Herrera no anotó un solo gol en 16 partidos del torneo local (entre Lobos BUAP y Tigres) pero sí hizo seis tantos en la Copa México donde los equipos habitualmente ponen suplentes o juveniles. Vamos a Ecuador, donde se utiliza mucha fuerza para frenar a los arietes, allí en los últimos dos años con Emelec, el argentino solo anotó 9 tantos en 40 partidos. Aquí acumula 32 en 30 duelos. La diferencia es abismal. "Pero también hizo tres goles en la Sudamericana ante Lanús", dirán. Sí, dos de ellos de penal.

¿Qué sucede en nuestro país entonces? Aquí somos los pioneros de la marca con los ojos. Solo un par de muestras: ante la 'U' gol de Herrera al que Schüler marcó solo mirando y ante Alianza gol de Herrera con Riojas quedándose inmóvil ante el pique del atacante. Si esos dos equipos grandes intentan frenar así a un goleador, qué se puede esperar de la zaga de Comerciantes Unidos o Ayacucho.

El cuarto tanto de Cristal, segundo de Herrera desnudó el bajo nivel del torneo nacional.

El último gol de Emanuel Herrera muchos lo catalogarán como 'extraordinario', cuando realmente evidencia el pésimo nivel de la liga nacional. El jugador de Cristal tomó la pelota y simplemente avanzó frente al letrero de 'pase usted' que mostraron Zela, Cuba, Guarderas, Salazar y Ampuero que hasta debieran ser multados por su dejadez. Nadie lo mandó al piso, trabó o siquiera puso fuerza para cortar la acción que no llevaba mucha velocidad.

Muchos ya ruegan que Emanuel Herrera se nacionalice, que sea el '9' de la selección peruana y hasta querrán levantarle un monumento. Pero cuidado que en las eliminatorias no hay defensas - salvo la boliviana quizás- tan malas como las que tenemos en nuestra liga. El torneo peruano es de muy bajo nivel en infraestructura y juego. Transforma un gato de peluche en un monstruo con garras.