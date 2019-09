Sporting Cristal: Nuevos dueños hicieron esta promesa a los hinchas cerveceros | VIDEO | FOTOS

Joel Raffo , Gerente General de la empresa Innova Sports , nuevos dueños del club Sporting Cristal , oficializó la noticia de la compra del club y envió un mensaje tranquilizador a los jugadores y hinchas de la institución rimense.



"Sabemos la responsabilidad que asumimos al estar aquí hoy y somo conscientes que en el club no basta llegar al resultado para tomar la excelencia, sino las formas para ser una institución modelo en el país", dijo Raffo, representante de los nuevos dueño de Sporting Cristal.



Cambiar el nombre del club , los colores de la camiseta, parece un tema no negociable. "No venimos hacer cambios estructurales ni drásticos. Venimos a seguir una filosofía. Nuestra meta es convertirlo en un modelo a nivel regional, no cambiaremos el nombre y pondremos toda nuestra experiencia para logran nuestros objetivos", agregó el representante de Innova Sports



Innova Sport asume riendas de Sporting Cristal

Asimismo, dejó en claro que la participación de Carlos Gonzalez, representante de jugadores no sería un inconveniente. "Quiero aclarar que no existe conflicto de interés en nuestra empresa liderada por distintos profesionales y vamos a fortalecer de esta manera la gestión del club", añadió.



Finalmente envió un mensaje a los aficionado. "A los hinchas les decimos que trabajamos en un proceso competitivo, con un plan de acción que empezaremos luego de este anuncio. Nosotros también nos hemos enterado hoy que gamos esta compra y buscaremos que Cristal sea un modelo a nivel regional", finalizó.