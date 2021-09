Sporting Cristal derrotó 2-1 a Alianza Universidad en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13 de la Fase 2 este domingo 26 de septiembre y se ubica segundo en la tabla de posiciones, a 9 puntos de Alianza Lima a falta de cinco fechas para el final.

Más información Sporting Cristal venció 2-1 a Alianza UDH y no baja sus brazos en la lucha por alcanzar el liderazgo de Fase 2

Omar Merlo (7′) y Nilson Loyola (73′) anotaron para los ‘rimenses’, mientras que Edinson Chávez (46′) fue el autor del tanto del descuento de Alianza UDH. Con ello, Sporting Cristal aún se mantiene en la lucha por alcanzar a Alianza Lima en el liderato.

A continuación te mostramos los 5 partidos que le restan a Sporting Cristal en la Fase 2.

Viernes 1 de Octubre: Cienciano vs Sporting Cristal (3:30 p.m.)

Viernes 8 de Octubre: Binacional vs Sporting Cristal (3:30 p.m.)

Miércoles 20 de Octubre: Sporting Cristal vs Ayacucho FC (horario por definir)

Domingo 24 de Octubre: Alianza Lima vs Sporting Cristal (horario por definir)

Domingo 31 de Octubre: Sporting Cristal vs Sport Boys (horario por definir)

Previa del Sporting Cristal vs. Alianza Universidad

Sporting Cristal venía de golear a UTC de Cajamarca, pero en la fecha anterior cayó de forma sorpresiva ante Carlos A. Mannucci por 3-1 y ahora están obligados a ganar para no alejarse más del único líder Alianza Lima. Luego de esa derrota, los bajopontinos perdieron la segunda ubicación y fueron relegados al tercer lugar por Sport Boys.

Por parte del equipo de Huánuco, vienen de una dolorosa derrota ante Universitario de Deportes por 4-0. El equipo de Julio César Uribe no gana desde hace cinco encuentros, suman tres derrotas y dos empates.

Los dirigidos por Roberto Mosquera ya enfrentaron a Alianza Universidad esta temporada. El triunfo fue a favor de Sporting Cristal por 3-0 con goles de Washington Corozo, Nilson Loyola y Omar Merlo.

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: horarios

Perú – 18:00

Colombia – 18:00

Ecuador – 18:00

México – 18:00

Chile – 19:00

Paraguay – 19:00

Venezuela – 19:00

Bolivia – 19:00

Argentina – 20:00

Uruguay – 20:00

Brasil – 20:00

Sobre el encuentro ante Alianza Universidad, Roberto Mosquera señaló: “Julio César creo que es uno de los mejores entrenadores del Perú y me da gusto que esté trabajando. Es un rival difícil no solo por el entrenador sino porque es un equipo que hace tiempo juega junto”.

Los celestes no fueron efectivos en la fecha pasada y esa fue una de las críticas del entrenador, quien no cambia su estilo de juego ofensivo y espera no volver a cometer los mismos errores que tuvieron ante Carlos A. Mannucci.

En el corto historial entre ambos equipos, las estadísticas son favorables para Sporting Cristal. Ambos rivales se vieron las caras en cinco ocasiones, los celestes ganaron en cuatro y empataron solo en una oportunidad.

En la previa del partido, en Sporting Cristal presentaron la tercera camiseta blanca, la cual usarán para enfrentar a Alianza Universidad. Alguno jugadores lucieron la ‘mica’ en redes sociales.