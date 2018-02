Sporting Cristal pedirá los tres puntos en mesa del partido ante UTC suspendido por el Torneo de Verano

Torneo de Verano: Sporting Cristal anunció que no aceptará una reprogramación del partido ante UTC, que fue suspendido por el mal estado del estadio Mansiche, escenario en el que los cajamarquinos serían locales.



En ese sentido, Sporting Cristal reclamará en mesa los tres puntos del duelo ante UTC mediante la Comisión de Justicia de la ADFP. Los celestes se sustentan en las bases del torneo, que señala que el equipo local es responsable del lugar en el que se dispute sus partidos.



"Nos ha llegado una carta de parte de la ADFP en la que UTC solicita programar el partido por caso de fuerza mayor. Nosotros vamos a hacer prevalecer el convenio firmado, la preparación que ha hecho el equipo. Entendemos que no es un caso de fuerza mayor", dijo el gerente de Sporting Cristal, Carlos Benavides.

"Vamos a solicitar que se apliquen las bases, que son muy claras. Al no tener estadio, no hay posibilidad de jugar el encuentro porque el club local no pudo cumplir", aseguró Benavides.



Por lo tanto, adelantó que el club Sporting Cristal reclamará los puntos. Vamos a acudir a la Comisión de Justicia de la ADFP solicitando los puntos. Lo último que queremos nosotros este año es perjudicar a nadie pero nuestro trabajo es que se respeten los derechos del club y eso vamos a hacer", concluyó.

