Sporting Cristal cumple 66 años de vida institucional y, en medio de los festejos, los directivos del club jamás imaginaron recibir un ‘jalón de orejas’ del histórico jugador, Pedro Garay , subcampeón de la Copa Libertadores, contó los rechazos que sufrió cada vez que pidió trabajo en la institución cervecera.

El mediocampista paraguayo reconoció que en muchas ocasiones intentó ofrecer sus servicios como profesional en La Florida, pero nunca le abrieron las puertas. “A mí siempre me gustaría trabajar para Sporting Cristal. Nosotros somos formadores, no sé cómo se maneja ahora el club, pero conmigo no se han contactado”, dijo a RPP uno de los últimos ídolos celestes y contó un detalle que ha indignado a los hinchas en las redes sociales.

“Cuando estuvo Carlos Benavides como dirigente le pregunte por qué nunca pensaron en mí, por qué no me contactaba para trabajar con el club, y no me respondía, nunca me contestó el teléfono. Con la dirigencia actual tampoco he tenido contacto”, señaló con tono denunciante al programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Pedro Garay fue líder en el vestuario de Sporting Cristal (Foto: GEC)

Pedro Garay: “Me gustaría jugar otra vez la final con Cruzeiro”

El ‘Pelado’ con 60 años aprovechó también reafirmar lo que significa el club en su vida. “Sporting Cristal me dio todo, jugar una final de Copa Libertadores, no a todos se les da. Creo que me fue bastante bien con esa camiseta y estoy muy agradecido”, señaló el jugador paraguayo.

Pedro Garay reconoció que aún tiene clavada la espina de esa final de 1997. “Si pudiera elegir jugar otro partido para jugar sería la final de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cruzeiro. Nosotros tuvimos la pelota y no la metimos, por eso ganaron ellos”, contó el caudillo rimense.

También reconoció el talento de Roberto Palacios. “El mejor futbolista con el que jugué fue el ‘Chorri’. Vi en él a un jugador de tamaño muy pequeño pero magnífico, era un Lionel Messi en ese tiempo. Era completo, marcaba y entraba fuerte”, reconoció.

Pero Garay: “Entre Balerio y Gallese me quedo con el primero”

El exfutbolista no evitó hacer las comparación entre dos arqueros de calidad en la selección peruana como Julio César Balerio y Pedro Gallese. “Balerio tuvo una actuación destacada en la Selección Peruana, pero Pedro Gallese también viene haciendo las cosas bien. Si me hacen elegir a mí, yo diría Balerio”, resolvió el dilema.