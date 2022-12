En el año 2021 llegó a Sporting Cristal el lateral derecho peruano, Percy Prado, quien había concitado la atención de hinchada y prensa por jugar en el primer equipo del FC Nantes de la liga francesa.

Prado, quien se fue con toda su familia a Francia desde que tenía 4 años, había hecho toda su carrera en el país del viejo continente. Es por eso que su formación europea, sumado a que no ocupaba plaza de extranjeros, lo convertían en una tentación para los equipos peruanos.

Finalmente fue Sporting Cristal el equipo que logró hacerse con sus servicios, sin embargo, la performance de Percy Prado no fue de las mejores. No fue considerado por el técnico Roberto Mosquera y jugó muy pocos minutos, incluso se llegó a decir que había llegado con un peso no adecuado.

A Prado le rescindieron el contrato a inicios del 2022, después de haber jugado solo 5 partidos en el 2021. Poco se supo de la carrera del lateral hasta hace unas horas cuando fue anunciado por su nuevo equipo.

Prado volverá a Francia este 2023, no obstante, ahora a defender los colores de un equipo de futsal. El Nantes Metropole anunció al peruano como nuevo jugador de su plantilla.

[Mercato]



Percy Prado c’est Nantes !



🔎 Formé depuis ses 6 ans puis, sous contrat professionnel, au FC Nantes de 2016 à 2020, Percy revient dans la cité des Ducs après une saison dans son pays Natal 🇵🇪 pic.twitter.com/FMIGZXRXYl — NantesMetropoleFutsal (@nmfFutsal) December 28, 2022

“Formado desde los 6 años y luego con contrato profesional en el Nantes, Percy Prado vuelve a la ciudad de los duques tras una temporada en su país natal”, se lee en la publicación.