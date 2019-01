Sporting Cristal quiere a Pedro Gallese y ya no llegaría a Alianza Lima

Pedro Gallese es noticia en el mercado de pases en el Perú. El golero tenía todo arreglado con Alianza Lima pero hasta ahora no se concretó su préstamo por parte de Veracruz de México, mientras Sporting Cristal se interesó por el golero de la selección nacional.



Según el diario Depor, Sporting Cristal quiere a Pedro Gallese para reforzar al plantel para la presente temporada. En cambio, Alianza Lima esperaba la llegada del portera tras reconocer que las negociaciones estaban encaminadas.



Cabe recalcar que en cualquier caso el acuerdo se realiza de club a club. Es decir, Veracruz de México es dueño del pase y en primera instancia debe decidir si lo cede a Alianza Lima o Sporting Cristal.



No obstante, el club Veracruz no dio la respuesta oportuna a Alianza Lima tras recibir la propuesta de préstamo y luego que Pedro Gallese aparentemente habría aceptado jugar por los blanquiazules.

