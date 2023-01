La ‘Pepa’ Baldessari ha salido nuevamente a la palestra y ha conmovido a los hinchas de Sporting Cristal por el duro momento que vive pasando y que lo llevaría de vuelta a su natal Argentina. Las declaraciones brindadas a Trome han despertado la solidaridad de autoridades quienes le han ofrecido trabajo, en tanto que ex compañeros siempre tiene una palabra de apoyo para con el ex goleador, que no solo brilló dentro de las canchas sino también en el formato musical.

Sucede que allá por 1991, Sporting Cristal se consagró campeón del Descentralizado tras vencer 7-6 por penales a Universitario en el Estadio Nacional. El duelo acabó 1-1 en tiempo reglamentario. La ‘Pepa’ Baldessari ejecutó el quinto penal y acertó y finalmente los cremas erraron en la ‘muerte súbita’.

Llegaron los festejos, las celebraciones y hubo una que iba a ‘romper el molde’: el conocido grupo Dudó compuso un rap para ser cantado por los jugadores. La idea, en una especie de campaña publicitaria, era responder a las críticas que tuvo la escuadra de La Florida por la veteranía de varios elementos.

Como no podía ser de otra manera, uno de los llamados a ser parte del show, era Horacio Baldessari. “La ‘Pepa’ era uno de los más entusiasmados por el video. Me dijo, mira yo no se cantar, pero voy a hacer todo lo posible porque salga bien y lo hizo bien. Salió excelente”, relató en una entrevista el fallecido vocalista de Dudó, Miguel Tapia.

La 'Pepa' es considerado ídolo de Cristal por los hinchas. (Imagen: Facebook)

El día de la grabación los jugadores fueron citados por la mañana a un estudio y con algunos hinchas en la puerta, hicieron su ingreso. La ‘pepa’ se puso una llamativa camisa y lentes negros. A su lado estaban compañeros como Flavio Maestri, Franco Navarro, Pablo Zegarra, Leo Rojas, Percy Olivares y Julio César Antón.

“Mira hermano, hay gente que dice que el color de piel no dice nada, pero en la música, sí dice. Estos conch...(señala a Cuto). Mira estaba Pablito , Antón , Percy Olivares y Leo Rojas . Ta, ta, ta, a los diez minutos ellos ya habían grabado todo lo suyo ”, contó la ‘Pepa’ en el programa ‘La Fe de Cuto’.

La 'Pepa' participó de la canción con varios compañeros, entre ellos Percy Olivares

Quedaba entonces la parte de Maestri, Navarro y Baldessari , pero al principio los nervios los traicionaron. Los integrantes de Dudó se miraban con impaciencia, pero nada. No les salía el ritmo, ni memorizaban la letra. Hubo que recurrir a una estrategia que ‘sazonara’ a los cantantes restantes.

Se mandó comprar entonces cajas de sangría, pero sin helar. Peor aún, estábamos por diciembre de aquel año y rápidamente el licor se calentó. La ‘Pepa’ se tomó la primera caja, empezaron la segunda y cuando estaban por terminarse la tercera le llegó la inspiración. Baldessari se puso frente al micrófono y entonó su parte.

“Un premio al trabajo planificado por todos. Dirigentes, cuerpo técnico, jugadores y la hinchada.....A lado de la rubia, que siempre irá a dar calor, alegría y esas ganas de luchar. Por eso todos juntos, que viva Sporting Cristal”, fue el estribillo que cantó la ‘pepa’ y, debido a la sangría, acompañó con movimientos de baile.

La canción fue un éxito, en el 2020 el histórico diario italiano La Gazzetta dello Sport la consideró un hecho anecdótico del fútbol mundial y no hay hincha celeste que no la haya cantado. Una vez más, la ‘Pepa’ entró en la historia.

