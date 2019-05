Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para arrebatar a Binacional el título del Torneo Apertura?

Sporting Cristal aspira ganar el título del Torneo Apertura y para ello deberá de superar al líder Binacional a falta de tres fechas para el final del primer campeonato de la Liga 1.



Sporting Cristal está a cinco unidades de diferencia del puntero Binacional a falta de 9 puntos por disputar en el tramo final del Torneo Apertura. Los celestes deben de revertir esa diferencia para ganar el título.



Una situación favorable para Sporting Cristal será disputar la última fecha como local ante Binacional y ese partido podría definir al campeón del Apertura pero depende de otros resultados.



¿Qué necesita Sporting Cristal para arrebatar el título a Binacional?

Primero, no puede perder ningún punto. Es decir, la premisa es ganar los nueve puntos que restan. Así llegaría a los 37 con las supuestas victorias sobre Melgar, Alianza Universidad (en Huánuco) y al líder Binacional.



Sin embargo, para superar en puntos a Binacional, el Poderoso del Sur, tiene que perder dos partidos de los tres que le quedan. Alianza Lima en Lima, Sport Boys en Juliaca y Sporting Cristal como visitante serán sus próximos rivales. Lógicamente una de las dos derrotas tendría que ser ante los celestes. En este escenario, el 'Poderoso del Sur' sumaría máximo 36 puntos y sería superado en el primer lugar.



¿Cómo se forzaría un partido extra de definición del título del Torneo Apertura?

Las bases del Torneo Apertura señalan que ante la igualdad de puntaje entre dos equipos en el primer lugar de la tabla de posiciones se jugará un partido extra de definición.

"En caso de igualdad de puntos entre dos clubes al finalizar la Liga 1 Apertura, se jugará un partido definitorio a las setenta y dos (72) horas después de jugada la última fecha de dicha etapa en el campo donde actúe de local el equipo que haya culminado en el primer lugar de la Tabla de Posiciones de la Liga 1 Apertura"

Partidos por jugar de Binacional en el Torneo Apertura:



Fecha 15: Alianza Lima vs Binacional (domingo 4:00 p.m.)

Fecha 16: Binacional vs Sport Boys (01 junio)

Fecha 17: Sporting Cristal vs Binacional (08 junio)



Partidos por jugar de Sporting Cristal en el Torneo Apertura:



Fecha 15: Sporting Cristal vs Melgar (Sábado 11:30 a.m.)

Fecha 16: Alianza Universidad vs Sporting Cristal (1 de junio)

Fecha 17: Sporting Cristal vs Binacional (08 junio)

