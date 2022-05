Sporting Cristal quedó sin opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 tras igualar (1-1) ante Universidad Católica por la cuarta fecha del grupo H. Tras el compromiso, el DT del elenco celeste, Roberto Mosquera, señaló que pese al empate, considera que su equipo luchó.

El estratega nacional manifestó que se tuvo un buen desempeño en el campo aunque el resultado no acompañó “No hemos avanzado, pero dimos pelea en cada partido. Hemos jugado bien, nos queda seguir trabajando”, indicó en conferencia de prensa.

Por otra, Roberto Mosquera señaló que no escuchó críticas por parte de los hinchas. “Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya que lo hagan, respeto las opiniones pero no he escuchado nada”, expresó.

“Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así, cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones y hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento pero no puedo hacer nada”, añadió.

Sporting Cristal deberá jugar frente a ADT

El elenco celeste tendrá que viajar a Huancayo para su siguiente compromiso frente a ADT, el cual se jugará este domingo 8 de mayo (3 p. m.). Luego, tendrá toda una semana para preparar su siguiente partido contra Ayacucho FC, esta vez, en el Alberto Gallardo en Lima. Recién para el martes 17 se jugará la quinta fecha de la Libertadores, contra Talleres.