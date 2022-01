Mosquera sobre Herrera: “Quien se va sin que lo boten, vuelve sin que lo llamen”

Roberto Mosquera quiso zanjar de una vez por todas el tema del caído fichaje de Emanuel Herrera a Sporting Cristal, club en el que el delantero argentino se hizo ídolo al anotar 70 goles con camiseta celeste.

En diálogo con GOLPERÚ, el entrenador rimense brindó detalles de la situación que se creo entre él y el atacante por la forma en que el argentino se fue del club. “El que se va sin que lo boten, regresa sin que lo llamen ”, sostuvo Mosquera.

“Él me dijo que fue un tema familiar, cuando al final no fue así y todos lo sabemos. A mí no me gusta que me mientan. Me llamó para pedirme disculpas y las acepté, pero le dije que no le podía pagar así a un club que le dio tanto”, manifestó.

Mosquera reveló que Herrera le pidió disculpas por la manera en que se fue de Sporting Cristal y por lo que dijo sobre él en la prensa peruana. “Emanuel Herrera habló con el profesor Sebastián Salvatore, le dijo que quería regresar y después me llamó a mí. Me incomodó, porque habló mal de mí a la prensa, pero yo no soy una persona rencorosa, aunque no me gusta que me lastimen”, expresó.

Finalmente, Mosquera reafirmó que la llegada de Herrera no se dio porque no se llegó a un acuerdo económico. “Era la primera opción, pero luego nos topamos con que lo que él pedía no se ajustaba al presupuesto. Decidimos ir entonces por John Jairo Mosquera”, sentenció.

