Sporting Cristal: ¡Salud, Obama! hinchas reconocen parecido de técnico con expresidente de EE.UU. |FOTOS

Aún no pisa el Perú pero ya tiene chapa. Alexis Mendoza es el nuevo entrenador de Sporting Cristal y rápidamente los hinchas cerveceros han dado la bienvenida al entrenador colombiano que tiene un enorme parecido con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.



Pero el parecido físico no sería la única característica que Alexis Mendoza, campeón con Juniors de Barranquilla, comparte con el con el exmandatario americano, sino también es conocido por su carisma para tratar a los jugadores y los hinchas, quienes también reconocían su parecido con Barack Obama.



Los hinchas de Sporting Cristal han reaccionado rápidamente a la contratación de Alexis Mendoza y han visto en su mayoría con buenos ojos la llegada del colombiano, aunque otros han cuestionado sus pergaminos para ponerse el buzo del cuadro cervecero.

¡Alexis Mendoza es el nuevo Director Técnico del Club Sporting Cristal! ⚽🖊📋 #alexiSCelestepic.twitter.com/VvItUGqI6N — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 7 de enero de 2019

Cabe mencionar que Alexis Mendoza tiene un buen conocimiento del fútbol peruano y fue el responsable de la llegada de Alberto Rodríguez a Juniors de Barranquilla. Luego el zaguero entró en polémicas con el nuevo entrenador de los tiburones, Julio Comesaña, quien decidió su salida del equipo.