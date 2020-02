Sporting Cristal vs. Sport huancayo: Los hinchas celestes no lo podían creer tras ver como José Inga no pudo conectar el balón y anotar el gol del triunfo celeste. El yerro del volante rimense provocó la triste reacción de un hincha en la tribuna quien rápidamente se volvió viral en Youtube. ¡Cómo te vas a perder eso!

Sobre los 40 minutos del segundo tiempo, Sporting Cristal estaba volcado en ataque y Távara tuvo el balón por derecha en los pies de Horacio Calcaterra que logró sacar un centro al segundo palo. El balón sobre pasó a la defensa de Sport Huancayo y quedó para la posición de José Inga quien intentó pegarle de derecha y se le pasó el balón.

En ese momento, el atacante rimense se encontraba solo y los hinchas ya estaban de pie listos para celebrar. Sin embargo el yerro provocó el lamento y las reacciones de los asistentes. Algunos iracundos y otros se lamentaron, como el hincha que fue enfocado por las cámaras de Gol Perú tomándose el rostro con clara señal de decepción.

Sporting Cristal, tras la salida de Manuel Barreto, disputó su primer encuentro en la Liga 1 Torneo Apertura y no pasó del empate sin goles ante Sport Huancayo. Con esto, los rimenses suman cuatro unidades y se alejan de los primeros lugares del torneo, aunque esto recién comenzó.

La próxima fecha, el cuadro rimense visitará a la Universidad César Vallejo tratando de cortar esa mala racha de visita en este año, la que dice que no han podido ganar ni un solo cotejo.

Mira la reacción del hincha:

Sporting Cristal: Lamento del hincha (Video: Gol Perú) (Trome)

