Sporting Cristal vs. Academia Cantolao EN VIVO EN DIRECTO Los cerveceros pisan el Callao en busca de recuperar terreno en el Torneo Clausura y tendrán la difícil de enfrentar a los 'Delfines' en el estadio Miguel Grau, desde las 8 p.m., partido que puedes seguir por la señal de GOL PERÚ.



Mario Salas sabe que este Sporting Cristal vs. Academia Cantolao puede ser la última oportunidad de recuperación para recuperar sus chances en el Torneo Clausura y evitar jugar una final ante Melgar, Deportivo Muncipal o Alianza Lima.



El estratega chileno para este Sporting Cristal vs. Academia Cantolao apuesta por el retorno de su goleador, el argentino Emanuel Herrera desde el primer minuto, lo mismo que Johan Madrid quienes fueron afectados por la rotación del estratega en esta recta final del Torneo Clausura.



Pero este no es la única ingrediente que hace atractivo este Sporting Cristal vs. Academia Cantolao pues el cuadro 'Delfín' solo está a 3 unidades del pelotón de coleros del Descentralizado 2018. Esta noche Guillermo Estévez, buscará ratificar su buena localía en el Miguel Grau, donde solo ha perdido dos partidos en el año y los celestes no suman fuera de casa desde hace casi dos meses.