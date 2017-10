Sporting Cristal vs Academia Cantolao: EN VIVO ONLINE. El cuadro celeste recibe este domingo a los chalacos en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura. El partido iniciará a las 11:00 a.m. por Gol Perú.



Sporting Cristal no llega de la mejor manera a este choque contra Cantolao por el Torneo Clausura. El equipo de Pablo Zegarra viene de una derrota 1-0 ante UTC en Cajamarca y no puede mantener una regularidad en el campeonato. No tienen opciones al título.



Igual, Sporting Cristal está obligado a ganar a Cantolao para, al menos, tentar un cupo a la Copa Sudamericana. Para ello deberá quedar entre 7 primeros del Acumulado.



Cantolao, por su parte, viene de un empate 0-0 contra Ayacucho FC en condición de local. Los chalacos están necesitados de puntos para no complicarse con el descenso y seguro saldrán con todo ante Sporting Cristal.



La última vez que Sporting Cristal y Cantolao se enfrentaron, el cuadro 'delfín' goleó 4-1 a los rimenses en el Gallardo con dobletes de Jefferson Collazos y José Manzaneda.

