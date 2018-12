Sporting Cristal vs Alianza Lima: El gesto de molestia de Martín Vizcarra cuando Luis Garro fue mal a Jair Céspedes

Sporting Cristal vs Alianza Lima por el final del Descentralizado 2018: El presidente Martín Vizcarra, quien se encuentra en el Estadio Nacional para ver este encuentro, hizo un gesto de molestia en una jugada que casi lesiona a un jugador celeste.

Casi al terminar el primer tiempo entre Sporting Cristal vs Alianza Lima, Luis Garro casi lesiona a Jair Céspedes en la final del Descentralizado 2018.



El presidente Martín Vizcarra indicó con las manos que eso no se hace cuando fue captado por las cámaras en el Estadio Nacional donde se juega el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la final del Descentralizado 2018.



