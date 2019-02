Sporting Cristal vs Alianza Lima: Pese a prohibición, hinchas 'blanquiazules' asistieron al Nacional [FOTOS]

Para no creerlo. En el duelo Sporting Cristal vs Alianza Lima por la segunda fecha de la Liga 1 se vio a un grupo de hinchas 'blanquiazules' pese a que está prohibido por las autoridades. ¿Hasta cuándo?



Tal y como pasó en los últimos enfrentamientos entre S porting Cristal y Alianza Lima, se determinó que solo habrá hinchada local este domingo en el Nacional. Sin embargo, eso no pasó.



En Twitter apareció una imagen en la que se ve a un grupo de hinchas con camiseta de Alianza Lima. "Bailan y se burlan", denunció usuario.

Foto: Raúl Sifuentes

Sin duda, una acción que parece no acabar en el fútbol peruano. Anteriormente fueron los de Sporting Cristal quienes asistieron a Matute. Al final fueron retirados por la Policía.