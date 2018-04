Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO. El clásico moderno del fútbol peruano es el partido más atractivo de la fecha 10 del Torneo de Verano. ¡Conoce aquí los detalles del encuentro!



¿Qué día y hora se jugará el Sporting Cristal vs. Alianza Lima? El partido está programado para este sábado 7 de abril a las 8:00pm en el Estadio Nacional, donde hinchas blanquiazules y celestes podrán acudir para alentar a sus equipos.



¿Dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima? El encuentro por la fecha 10 del Torneo de Verano se transmitirá en Gol Perú de Movistar Tv.

También puedes ingresar a Trome.pe donde tendremos todos los goles, incidencias, jugadas y el MINUTO A MINUTO del Sporting Cristal vs. Alianza Lima. ¡No te lo pierdas!



La última vez del Sporting Cristal vs. Alianza Lima fue en febrero y los celestes se llevaron el triunfo, pero sufrió derrotas ante los blanquiazules.



Alianza Lima llega a su partido con Sporting Cristal golpeado por la derrota 2-0 ante el Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores, pero esperan reivindicarse con su hinchada ante este encuentro en el Torneo de Verano.



Sporting Cristal es puntero del Grupo A del Torneo de Verano con 20 puntos, mientras que Alianza Lima marcha tercero con 13 unidades



Las entradas para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima están desde 10 soles (niños y adulto mayor), 20 soles (sur y norte), 60 y 80 para oriente alta y oriente intermedia y entre 115 y 135 soles para occidente.