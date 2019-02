Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO Hora y canal, duelo en el Nacional por la fecha 2 de Liga 1

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO. Rimenses y blanquiazules prometen un partidazo por la segunda fecha del Torneo Apertura de Liga 1. En esta nota conoce todos los detalles para no perdértelo.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el Sporting Cristal vs Alianza Lima? Pues este domingo 24 de febrero en el Estadio Nacional, que solo contará con hinchada celeste.



¿A qué hora se jugará el Sporting Cristal vs Alianza Lima? Todo arranca a las 4:00 p.m. de Perú y Colombia. En Argentina y Chile lo puedes seguir desde las 6:00 p.m.



[REVISA AQUÍ LA PREVIA DEL CRISTAL VS ALIANZA]

¿Qué canal de TV pasará el Sporting Cristal vs Alianza Lima? El encargado de pasar el cotejo es Gol Perú (cable). ¿Y por Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Sporting Cristal vs Alianza Lima: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Cazulo, Calcaterra, Arce, Gonzales, Pacheco, Palacios.



Alianza Lima: Gallese; Riojas, Salazar, Fuentes, Rosell; Costa, Cartagena, Ramírez, Quevedo; Manzaneda, Affonso.