Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO Chocan en duelo clave por el título del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 16 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de Gol Perú.

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Universidad uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Liga 1.

Los ‘cerveceros’ tienen la obligación de ganar para seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura 2019. Los bajopontinos recibirán en casa al cuadro huanuqueño este domingo 17 de noviembre.

El triunfo de los ‘celestes’ en Arequipa ha sido clave para mantener vivas las esperanzas del cuadro comandado por Manuel Barreto. Cristal, sobre el final, venció 3-2 con anotación de Nilson Loyola.

La victoria ha mejorado al ánimo de la plantilla rimense. “El equipo está motivado y con todas las ganas de jugar el domingo. Estamos preparados para lo que venga”, declaró el DT en conferencia de prensa.

“Solo pensamos en vencer a Alianza Universidad, después vendrá enfrentar a Binacional (en Juliaca). Sé que el hincha celeste nos apoyará en el Alberto Gallardo”, añadió Barreto en la antesala del compromiso.

El DT de Sporting Cristal no confirmó la presencia de Emanuel Herrera en la convocatoria frente a los huanuqueños. El estratega ‘celeste’ adelantó que “sería complicado arriesgar” la integridad del delantero.

De otro lado, Alianza Universidad, matemáticamente, se quedará la próxima temporada en la Liga 1. El elenco dirigido por Ronny Revollar tiene chances de ir a un torneo internacional, pero depende de otros resultados y los tres puntos en Lima.

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: horarios del partido

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.



Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: ¿cómo llegar al estadio?

