Sporting Cristal vs Alianza Universidad EN VIVO Se enfrentan en Huánuco por Liga 1

Sporting Cristal vs Alianza Universidad EN VIVO ONLINE. 'Celestes' visitan este domingo a los 'Azulgranas' en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco por la fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 3:30 p.m. vía transmisión de Facebook.



Tras la coronación de Binacional en Juliaca, Sporting Cristal solo jugará para no perder la segunda casilla del Torneo Apertura de Liga 1 a falta de una jornada para el final.

Sporting Cristal de Claudio Vivas viene de golear 3-0 a Unión Española de Chile con el que clasificó a octavos de final de la Copa Sudamericana.



Sporting Cristal viajó a Huánuco con varias ausencias: Jesús Pretell, Patricio Álvarez y Christofer Gonzáles no estarán por convocatoria a la selección peruana. Fernando Pacheco y Cristian Palacios quedaron fuera por lesión.



Alianza Universidad, por su parte, está en la casilla 10 del Torneo Apertura con 21 puntos. Locales acumulan 2 triunfos al hilo en el certamen (Alianza Lima y Sport Boys).