Sporting Cristal vs Ayacucho: Juegan en el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Ayacucho : EN VIVO El cuadro celeste enfrenta a los Zorros este sábado en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cristal busca un triunfo ante Ayacucho para meterse en la pelea por el título. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Sporting Cristal vs Ayacucho será la oportunidad de los celestes para acercarse con un triunfo al líder Sport Huancayo y ratificar la propuesta del nuevo técnico Manuel Barreto.



En la previa del encuentro Sporting Cristal vs Ayacucho, los de Barreto consiguieron un ajustado triunfo ante Municipal en Huacho, en el debut del estratega celeste. Por su parte, los Zorros esperan revertir la mala racha de cuatro partidos seguidos sin ganar.



Respecto a la tabla de posiciones del Clausura, el choque Sporting Cristal vs Ayacucho, enfrenta a los celestes que marchan en el quinto lugar (13 puntos) y los Zorros en el puesto 14 (7 puntos)

Sporting Cristal vs Municipal: Gol de Palacios (Video: Gol Perú)

Pero la noticia del la venta del club celeste es la que se ha llevado toda la atención antes del partido Sporting Cristal vs Ayacucho. La institución celeste fue comprada por la empresa Innova Sports y a mitad de semana se hizo la presentación oficial.

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs Ayacucho:



Sporting Cristal : Álvarez, Céspedes, Merlo, Madrid, Chávez, Cazulo, Ortiz, Calcaterra, Gonzáles, Palacios y Pacheco.

Ayacucho : Rosales, Mosquera, Trujillo, Minaya, Souza, Perleche, Ardiles, Chávez, Mejía, Carranza y Montes.

