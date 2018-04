Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este domingo a los ayacuchanos en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo de Verano. El partido arrancará a las 11:15 a.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Ayacucho FC vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Sporting Cristal, luego de su victoria 3-1 ante Comerciantes Unidos de visita, clasificó a la final del Torneo de Verano a falta de 3 jornadas, pues ya es inalcanzable por la San Martín, segundo del Grupo A.

Igual, Sporting Cristal querrá mantener su buen nivel y seguir sumar sumando de a 3 hasta el final del Torneo de Verano. Ahora su rival será Ayacucho FC, que apenas tiene 11 puntos antes los 26 de los celestes en el Grupo A.



En la primera ronda entre Sporting Cristal y Ayacucho FC por el Torneo de Verano, los ayacuchanos golearon 5-3 a los bajopontinos que, presentaron un equipo alterno por su participación en la Copa Sudamericana.