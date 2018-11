Sporting Cristal vs Ayacucho FC : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste enfrenta a los 'Zorros' en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Cristal busca un triunfo ante Ayacucho tras dos derrotas seguidas. (4:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



Sporting Cristal vs Ayacucho FC será el duelo decisivo para ambos equipos. Los celestes necesitan revertir la mala racha de resultados que lo alejaron del título del Clausura y la visita necesita una victoria para seguir soñando con ganar el último campeonato del año.



Para los celestes, el Sporting Cristal vs Ayacucho FC es clave para sostener el primer lugar de la tabla acumulada y llegar en optimas condiciones a la final del Play Off por la definición del campeón nacional.



En cambio, un revés de los 'zorros' en el Sporting Cristal vs Ayacucho FC, pondría en bandeja el título del Clausura a Melgar -líder- y con dos puntos de diferencia a solo cuatro fechas para el final del torneo.

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs Ayacucho FC:



Sporting Cristal: Álvarez, Madrid, Revoredo, Merlo, Céspedes, Cazulo, Ballón, Calcaterra, López, Costa, Herrera.

Ayacucho FC : Gómez, Perleche, Bogado, Souza, Rosell, Quintanilla, Carranza, Ardiles, Chávez, Sandoval, Montes.

