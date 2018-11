Sporting Cristal vs Binacional : EN VIVO ONLINE TV El equipo celeste se enfrenta al Poderoso del Sur este sábado en el estadio Alberto Gallardo por la penúltima fecha del Torneo Clausura del Descentralizado 2018. Binacional busca una victoria ante Cristal para alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana. (1:00 p.m. hora peruana) (TV: Gol Perú)



El Sporting Cristal vs Binacional es un partido clave para la visita, que tras lograr mantenerse en la Primera División, ahora busca clasificar a la Copa Sudamericana desde la tabla acumulada.



Previo al Sporting Cristal vs Binacional, el 'Poderoso del sur' con 56 puntos y en el octavo lugar de la tabla acumulada busca superar a Sport Huancayo (58 unidades) para meterse en zona de clasificación al torneo internacional.



En cambio el equipo celeste, busca un triunfo en el partido Sporting Cristal vs Binacional para llegar con las mejores sensaciones y afinar su juego con miras a la final del Play Off, luego de asegurar el primer lugar en el Acumulado pero con un Clausura de resultados irregulares.

El cuadro rimense llega llega al duelo Sporting Cristal vs Binacional con solo una victoria en las últimas cuatro fechas (un empate y dos derrotas). Por el contrario, su rival de turno encadenó dos triunfos seguidos.



Por otro lado, Emanuel Herrera, goleador de Sporting Cristal y del Descentralizado 2018, busca anotar un gol para superar la marca histórica de Eduardo Esidio, tras sumar 37 goles.

Gol Emanuel Herrera

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs Binacional:



Sporting Cristal: Grados, Merlo, Revoredo, Chávez, Madrid, López, Ballón, Lobatón, Cazulo, Costa y Herrera.

Binacional : Farro, Laura, Fajardo, Ángeles, Caraza, Fernández, Aubert, Tello, Crespo, Polar y Zeta.

