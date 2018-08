Sporting Cristal vs Cantolao: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Gol Perú título Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Cantolao : EN VIVO El equipo celeste enfrenta al cuadro chalaco este miércoles en el estadio Alberto Gallardo por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura del Descentralizado. (TV: Gol Perú) (1:00 p.m.)



Sporting Cristal vs Cantolao es un partido clave para los celestes en su camino al título del Torneo Apertura. Una victoria lo alejaría a cinco puntos del segundo, Alianza Lima a falta de cuatro fechas para el final del campeonato.



No obstante, una derrota o empate del equipo rímense en el Sporting Cristal vs Cantolao, le dejaría libre el camino al cuadro blanquiazul arrebatar o alcanzar en el primer lugar a los celestes. Los íntimos también tienen un partido pendiente ante UTC (23 agosto)



Para el equipo del Callao, el partido Sporting Cristal vs Cantolao es una duro desafío para revertir la mala racha de cuatro partidos sin ganar. Los chalacos están complicados en fondo de la tabla del Torneo Apertura y cerca de la zona de descenso en la Acumulada.



Para el Sporting Cristal vs Cantolao, el técnico chileno Mario Salas recupera a Gabriel Costa que se perdió el último partido por suspensión ante Universitario.

