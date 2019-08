Sporting Cristal vs César Vallejo: EN VIVO Juegan por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Sporting Cristal vs César Vallejo : EN VIVO El cuadro celeste se enfrenta a los Poetas este viernes en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cristal busca un triunfo ante César Vallejo para meterse en los primeros lugares. (TV: Gol Perú | Movistar Tv) (8:00 p.m. hora peruana)



El partido Sporting Cristal vs César Vallejo será un partido clave para los celestes que han iniciado el Torneo Clausura con irregularidad en los resultados.



En la previa del duelo Sporting Cristal vs César Vallejo, el equipo dirigido por el técnico Claudio Vivas sumó 6 puntos luego de un triunfo y tres empates en las primeras cuatro fechas. Los rimenses se ubican en el puesto siete de la tabla de posiciones.



El club trujillano llega al duelo Sporting Cristal vs César Vallejo, con la misma necesidad de su rival de turno al acumular cinco unidades. Los Poetas marchan en la casilla doce a cuatro puntos del líder Melgar.



Claudio Vivas deberá recomponer el once titular para el partido Sporting Cristal vs César Vallejo debido a las ausencias del portero Patricio Álvarez y Canchita Gonzales, convocados a la selección peruana.

Cuarto gol de Sporting Cristal: Brandon Palacios. (Video: GolPerú)

Así, los jugadores Johan Madrid, Jorge Cazulo, Carlos Lobatón y Emile Franco tiene opciones de entrar al equipo tras viajar a Trujillo con el plantel de cara al cotejo Sporting Cristal vs César Vallejo. Por otro lado, Christopher Olivares y Edison Chávez no fueron considerados en la nómina.



