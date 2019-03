Sporting Cristal vs César Vallejo EN VIVO Chocan en el Gallardo por la fecha 5 de Liga 1

Sporting Cristal vs César Vallejo EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este domingo a los 'Poetas' en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 11:15 a.m. por la señal de GolPerú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs César Vallejo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El vigente campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, irá por su quinta victoria al hilo en la Liga 1, donde además mantiene su arco invicto. Los de Claudio Vivas son líderes del certamen.

Sporting Cristal viene de un duro empate 1-1 con Godoy Cruz en el Nacional por la segunda jornada del Grupo C de Copa Libertadores. 'Cerveceros' aún no ganan en dicha competencia.



Una de las novedades en el once de Sporting Cristal para el cotejo con César Vallejo será Fernando Pacheco, quien reemplazará Christofer Gonzáles, convocado a la selección peruana para amistosos en Estados Unidos.



César Vallejo, por su parte, marcha en la casilla 12 de la Liga 1 con 4 puntos. El último fin de semana consiguió su primera alegría al imponerse 1-0 a Sport Boys en condición de local.