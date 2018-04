Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE GOL PERÚ TV EN DIRECTO por Torneo de Verano

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO ONLINE. 'Celestes' visitan este miércoles a los de Cutervo en el Estadio Municipal de Guadalupe por la fecha 11 del Torneo de Verano. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y reacciones.



Sporting Cristal buscará una victoria ante Comerciantes Unidos para asegurar su pase a la final del Torneo de Verano. Esto, siempre y cuando San Martín pierda o empate su partido ante UTC de Cajamarca de local.



Sporting Cristal viene de golear 3-0 a Alianza Lima con triplete de su goleador, Emanuel Herrera, quien ya suma 12 goles en 8 partidos con los celestes.



Comerciantes Unidos, por su parte, derrotó de visita 3-2 a Ayacucho FC y se ubica tercero en el Grupo A del Torneo de Verano, sin opciones a nada.



Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: Alineaciones probables



Comerciantes Unidos: Figueroa, Silva, Servin, Gonzales, Guerra, Marcos, Chávez, Acasiete, Kuncho, Aguirre, Pérez.



Sporting Cristal: Álvarez, Chávez, Revoredo, Merlo, Céspedes, Cazulo, Ballón, Lobatón, Gómez, Costa, Herrera.