Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste enfrenta al equipo de Cutervo este domingo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 6 del Torneo Clausura. Sporting Cristal obligado a ganar a Comerciantes Unidos para meterse en la pelea por el título. (11:00 a.m.) (TV: Gol Perú | Movistar)



Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos enfrenta a dos equipos que enfrentan situaciones opuestas en el Descentralizado 2018. Los celestes pelean por el título del Clausura y la visita se juega sus chances para salvar la categoría.



Previo al Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos, los celestes se ubican en el tercer lugar del Clausura, con cinco puntos menos que el líder Melgar. Mientras que los cutervinos son coleros de la tabla acumulada, que decide el descenso.



Comerciantes Unidos llega tras sumar su primera victoria en el Clausura ante Sport Boys (3-2) Por su parte, Sporting Cristal sumó un punto en su visita al Cusco ante Real Garcilaso.

Sporting Cristal 2-2 Real Garcilaso: Goles y resumen (Video: Gol Perú)

Alineaciones posibles del Universitario vs Comerciantes Unidos:



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Chávez, Garcés, Madrid, Ballón, Cazulo, Mejía, Costa y Herrera.

Comerciantes Unidos : Medina, Acasiete, Vinces, Mogollón, Serrano, Marcos, Bogado, Kuncho, Correa, Curiel y Pérez.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.