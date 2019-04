Sporting Cristal vs Godoy Cruz EN VIVO en partido clave por Copa Libertadores en Argentina ​

Sporting Cristal vs Godoy Cruz EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Los cerveceros visitan este martes al 'Tomba' con la consigna de sacar un resultado que los haga soñar con los octavos de la Copa Libertadores. El duelo inicia, desde las 7:30 p.m., (hora peruana) en el estadio 'Malvinas Argentinas'y puede seguirlo por la de Fox Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Godoy Cruz vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los dirigidos por Claudio Vivas llegan a este Sporting Cristal vs Godoy Cruz en la tercera posición de la serie y un triunfo en Mendoza lo meterá a la pelea por alcanzar ese ansiado cupo a 'octavos'. Horas antes, el líder Olimpia (8 puntos) se medirá con el escolta Universidad de Concepción (5 puntos) en Chile.



Los rimenses no podrá contar con el lesionado Edinson Chávez ni con el suspendido Jorge Cazulo para este Sporting Cristal vs Godoy Cruz. Aunque en contraparte se logró la recuperación de Christofer Gonzales, quien superó una lesión a la rodilla.





Video: Gol 1 de Godoy Cruz

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: horarios del partido



México - 7:30 p.m.

Ecuador - 7:30 p.m.

Perú - 7:30 p.m.

Colombia - 7:30 p.m.

Bolivia - 8:30 p.m.

Chile - 8:30 p.m.

Paraguay - 8:30 p.m.

Argentina - 9:30 p.m.

Uruguay - 9:30 p.m.

España - 2:30 a.m. (miércoles 24 de abril)





"Va a ser un partido muy duro y difícil. Nosotros tenemos que estar muy concentrados en lo que vamos a plantear allá (en Mendoza). No va a ser fácil pero tampoco es imposible, tenemos las armas para poder contrarrestar todo esto", indicó 'Canchita' sobre el Sporting Cristal vs. Godoy Cruz.



El 'Tomba', por su parte, viene a este Sporting Cristal vs. Godoy Cruz tras eliminar a Patronato en penales y clasificar a octavos de la Copa de la Superliga argentina, y su próximo rival será Boca Juniors.



📸 Imágenes del entrenamiento del primer equipo en el Estadio Feliciano Gambarte de la ciudad de Mendoza - lunes 22 de abril de 2019#FuerzaCristalpic.twitter.com/ISIVeVHb0H — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 22 de abril de 2019

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz: Posibles alineaciones



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Nahuel Arena, Diego Viera, Tomás Cardona y Facundo Rodríguez; Ángel González, Hernán Bernardello, Kevin Gutiérrez y Agustín Verdugo; Victorio Ramis y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo y Jair Céspedes; Cristian Ortíz, Jesús Petrell, Horacio Calcaterra y Patricio Arce; Cristian Palacios y Emanuel Herrera.