Sporting Cristal vs Lanús: Hinchas argentinos recibieron a piedrazos a un bus de seguidores rimenses [FOTOS]

Previo al partido entre Sporting Cristal vs Lanús, un grupo de hinchas del equipo argentino recibió a piedrazos a un seguidores rimenses que habían asistido a ver al cuadro bajopontino al Estadio Ciudad en Buenos Aires.



Clarín informó que el bus que trasladaba a los hinchas peruanos comenzó a recibir piedras y palos cuando pasó por la Plaza Sarmiento, donde usualmente se reúnen los hinchas de Lanús, los cuales estaban esperando para ver el encuentro frente a Sporting Cristal.



Aunque el bus sufrió la rotura de varios vidrios, no se reportaron heridos ni detenidos, pero ante el pedido de los hinchas de Sporting Cristal, la Policía tuvo que llegar al lugar para dispersar a los fanáticos de Lanús.



El medio argentino detalló que los oficiales tuvieron que disuadir a los hinchas de Lanús para que no sigan agrediendo a los seguidores de Sporting Cristal.



Pero este caso puedo haber sido evitado por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), pues pudieron ponerse de acuerdo para que no se crucen las hinchadas de Sporting Cristal y Lanús.



Sporting Cristal perdió 4-2 ante Lanús en la Copa Sudamericana de visita en el Estadio Ciudad en Buenos Aires.

