En el Sporting Cristal vs Lanús, Horacio Calcaterra anotó el segundo tanto para los rimenses en el Estadio Nacional en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana.



En el minuto 92, Horacio Calcaterra lanzó un potente disparo al borde del área que se estampó al ángulo: el arquero rival no pudo alcanzar el balón en el Sporting Cristal vs Lanús.



Aunque Sporting Cristal se impuso 2-1 ante Lanús por la Copa Sudamericana, el resultado no alcanzó para pasar a la siguiente ronda porque en el partido de ida los rimenses perdieron 4-2 frente al equipo argentino



Pese a este resultado, Sporting Cristal se fue aplaudido por sus hinchas del Estadio Nacional tras la finalización del partido.

Golazo de Calcaterra.

