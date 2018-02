Sporting Cristal vs Lanús: EN VIVO Día, hora y Canal Tv del partido por Copa Sudamericana

Sporting Cristal vs Lanús : Hora y Canal TV Los celestes debutan en la primera fase de la Copa Sudamericana de Conmebol ante el cuadro 'Granate' de Argentina.



El duelo Sporting Cristal vs Lanús se jugará en una sola llave de ida y vuelta. El primer partido se jugará en el estadio Ciudad de Lanús en Bueno Aires.

Día, hora y canal Tv



Sporting Cristal vs Lanús se disputará este miércoles 21 de febrero. La hora pactada es 5:15 p.m. (hora peruana) y 19:15 horas argentinas. Fox Sports 2 será el encargado de transmitir el partido.



El Sporting Cristal vs Lanús es uno de los cinco partidos que se disputarán en territorio argentino, chileno, ecuatoriano y peruano durante la segunda semana de la Copa Sudamericana, cuya primera fase reúne a 22 equipos y en la que ya debutaron doce.



Además, esta semana de Copa Sudamericana debuta Sport Rosario ante Cerro de Uruguay en Huaraz.

Sporting Cristal 4-1 Sport Rosario: resumen y goles

Partidos de ida la primera fase esta semana:



20.02: Barcelona (ECU) - General Díaz (PAR)

20.02: Sport Rosario (PER) - Cerro (URU)

21.02: Lanús (ARG) - Sporting Cristal (PER)

22.02: Everton (CHI) - Caracas (VEN)

22.02: El Nacional (ECU) - San José (BOL)



Resultados de los partidos de ida de lña primera fase:



Nacional (PAR) 0 - Mineros (VEN) 0

Unión Española (CHI) 0 - Sport Huancayo (PER) 0

Defensa y Justicia (ARG) 0 - América (COL) 1

Sportivo Luqueño (PAR) 2 - Deportivo Cuenca (ECU) 0

UTC (PER) 2 - Rampla Juniors (URU) 0

Zamora (VEN) 0 - Colón (ARG) 2

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.