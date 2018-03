Sporting Cristal vs Lanús EN VIVO ONLINE. 'Celestes' reciben este miércoles al 'Granate' en el Estadio Nacional de Lima por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido arrancará a las 7:45 p.m. por la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Lanús vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más. ¡No te lo pierdas!



Sporting Cristal tendrá una dura tarea ante Lanús si quiere seguir en la Copa Sudamericana. El equipo de Mario Salas debe revertir el 4-2 de la ida.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 9:45 p.m.

Colombia / 7:45 p.m.

Chile / 9:45 p.m.

Ecuador / 7:45 p.m.

México / 6:45 p.m.

Perú / 7:45 p.m.

Paraguay / 9:45 p.m.

Uruguay / 9:45 p.m.

Estados Unidos / 7:45 p.m. (Florida)



Sporting Cristal atraviesa un gran momento en el campeonato peruano. Es líder del Grupo A del Torneo de Verano con 15 puntos y viene de golear 5-1 a San Martín en el Estadio Alberto Gallardo.



Lanús, por su parte, no la pasa bien en el torneo argentino. En su último partido cayó 2-1 con Arsenal y se ubica en la posición 22 de la tabla de posiciones con apenas 19 puntos.



Sporting Cristal vs Lanús: Alineaciones probables



Sporting Cristal: Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Ballón, Cazulo, Calcaterra, Costa, Pacheco, Herrera.



Lanús: Andrada; Carrasco, Ortíz, Thaller, Martínez; Marcone, Pasquini, Lodico, Acosta; Silva, Vides.