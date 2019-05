Sporting Cristal vs Mannucci EN VIVO Chocan en Trujillo por la fecha 14 de Liga 1

Sporting Cristal vs Mannucci EN VIVO EN DIRECTO. 'Celestes' visitan este sábado a los 'Carlistas' en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 14 del Torneo Apertura de Liga 1. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de GolPerú. ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Mannucci vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Sporting Cristal (2°) del técnico Claudio Vicas está obligado a vencer a Mannucci fuera de casa para no perder la pisada al líder Binacional, que tiene 5 puntos de ventaja sobre los bajopontinos.

Sporting Cristal viene de golear 4-0 a San Martín en el Estadio Alberto Gallardo con doblete de tiro libre de su histórico mediocampista: Carlos Lobatón, de 39 años.



Por otro lado, Sporting Cristal tiene en mente su participación en Copa Sudamericana, donde enfrentará a Unión Española de Chile por la segunda fase ida del certamen (martes 21 de mayo).



Mannucci, su rival a vencer, atraviesa un duro momento en el campeonato. Marcha en la casilla 14 con 12 unidades. No gana hace 3 partidos y sacaron del banquillo al profesor Pepe Soto.