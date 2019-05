Sporting Cristal vs Melgar: EN VIVO Celestes juegan duelo decisivo por el título del Apertura de la Liga 1

Sporting Cristal vs Melgar : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste enfrenta a equipo rojinegro este sábado en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sporting Cristal obligado a ganar a Melgar para seguir en carrera por el título. (11:30 a.m. hora peruana) (TV: Gol Perú | Movistar TV)



El partido Sporting Cristal vs Melgar será un duelo decisivo para los celestes que buscan arrebatar el título al líder Binacional en las últimas tres fechas del Torneo Apertura.



Solo un triunfo en el duelo Sporting Cristal vs Melgar le serviría para acercarse a Binacional, que juega ante Alianza Lima en Matute el domingo. Los celestes están a cinco puntos de diferencia del 'Poderoso del Sur'. Un empate o derrota del equipo del técnico Claudio Vivas podría dejarle en bandeja la coronación al cuadro del DT Javier Arce.



Claudio Vivas adelantó que con miras al Sporting Cristal vs Melgar se jugará todas sus chances. Los celestes no podrán contar con Jorge Cazulo y Fernando Pacheco, suspendidos para este encuentro. Jesús Pretell y Patricio Arce serían sus reemplazantes. Además,Christian Ortiz es la otra duda por una lesión en la rodilla.



"Tengo que pensar que si no gano mañana estoy fuera de la competencia. Quiero tratar de ganar todo, tengo la obligación moral de entregar lo mejor de mí a la institución. No hay pasado mañana si no hay mañana. No puedo guardarme nada", aseguró Vivas en la previa del Sporting Cristal vs Melgar.

GOL de Christian Ortiz Sporting Cristal vs. Unión Española

En la previa del Sporting Cristal vs Melgar, ambos clubes llegan con sensaciones diferentes. Los celestes ganaron como visitante a Unión Española de Chile y dieron un paso importante a los octavos de final de la Copa Sudamericana. en cambio el 'Dominó' perdió 6-0 ante Universidad Católica de Quito y quedó virtualmente eliminado del torneo internacional.



Melgar contará con Karlo Calcina como técnico interino tras la renuncia del estratega argentino Jorge Pautasso tras la apabullante goleada de Melgar en Copa Sudamericana. “Ha sido un golpe muy duro en Quito. Lo único que queda salir rápido de este momento y revertir la situación. Hay que salir al frente y asumir la responsabilidad", acotó el nuevo DT rojinegro tras la derrota en Ecuador.



Sporting Cristal es segundo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 28 puntos. Por su parte, Melgar solo sumó 13 unidades y se ubica en el puesto 13.

