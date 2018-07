Sporting Cristal vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV el Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Melgar : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste enfrenta al equipo rojinegro este domingo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018 . Cristal busca un triunfo ante Melgar para alcanzar a Alianza y tomar el liderato. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: Gol Perú)



El Sporting Cristal vs Melgar será el duelo entre dos equipos protagonistas del Torneo Apertura. Con el mismo puntaje (11 unidades) son escolta de Alianza Lima, el líder de la tabla de posiciones.



El Sporting Cristal vs Melgar podría complicar las chances del equipo perdedor de cara al título del Apertura al ganador le daría el liderato de inmediato, por lo menos por horas, antes que Alianza Lima enfrente a Comerciantes Unidos en el cierre de la jornada.



Previo al Sporting Cristal vs Melgar , los celestes llegan con una racha de tres partidos invicto (dos victorias y un empate), y el cuadro rojinegro, por el contrario, no logró ganar en las últimas dos fechas (Un empate y una derrota)

Sporting Cristal tiene asegurado un lugar en el Play Off que definirá al campeón nacional. Los celestes ganaron el Torneo de Verano y alcanzaron un cupo en semifinales.



El ganador del Apertura y Clausura pone en juego dos plaza más para el Play Off y el mejor equipo de la tabla acumulada tendrá el cuarto y último cupo. Por ahora, Cristal también es líder de la acumulada y Melgar es segundo con ocho puntos menos que los celestes.

Alineaciones posibles del Sporting Cristal vs Melgar :



Sporting Cristal : Álvarez; Chávez, Revoredo, Merlo, Céspedes; Cazulo, Lobatón, Calcaterra, Gómez, Costa; Herrera.

Melgar : Penny; Carmona, Deneumostier, Quina, Valdivia; Míguez, Biancucchi, Alexis Arias, Tejeda; Cuesta y Rengifo.

