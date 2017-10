Sporting Cristal vs Melgar: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por el Torneo Clausura

Sporting Cristalvs Melgar: EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste se enfrenta a Melgar este miércoles en el estadio Alberto Gallardo por el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura. Cristal quiere ganarle a Melgar para romper la mala racha de resultados. (3:30 p.m.) (Transmite: Gol Perú | Movistar Tv - canal 14)



El técnico celeste Pablo Zegarra afronta el Sporting Cristal vs Melgar sin mayores aspiraciones que revertir los cuatro partidos sin ganar (tres derrotas seguidas). Esto debido a que con 5 puntos, no tiene opciones al título del Torneo Clausura.



Incluso la mala campaña celeste podría ser peor, de no alcanzar siquiera un cupo a la Copa Sudamericana 2018. Por ello, el Sporting Cristal vs. Melgar es clave, pone en juego la próxima temporada.



Sí, Cristal no consiguió ningún título de los dos campeonatos cortos pasados (Torneo de Verano y Apertura) y el último en juego, está a 17 puntos de distancia del líder Real Garcilaso, cuando faltan 21 puntos por disputar. Imposible. Es más, está fuera de la zona de clasificación a un torneo internacional, noveno en la tabla acumulada, con 50 puntos.

Mira el resumen y goles del triunfo 3-2 de Municipal ante Sporting Cristal:

Sporting Cristal 2-3 Municipal: Goles y resumen

"Nos han sacado mucha distancia pero eso no nos amilana. Al contrario, demostraremos rebeldía en querer cambiar las cosas y qué mejor oportunidad en casa ante Melgar", dijo el atacante celeste Ray Sandoval previo al Cristal vs Melgar.



Por su parte, Melgar, ganador del Torneo de Verano, ya tiene un cupo asegurado a la Copa Libertadores 2018. Ahora, el técnico mexicano Enrique Meza, está al mando del equipo tras la salida de Juan Reynoso, y va por su primer triunfo tras empatar con UTC.

Sporting Cristal realizó su último entrenamiento y quedó listo para jugar ante @MelgarOficial, este miércoles en el Gallardo. pic.twitter.com/fvKAR9goWE — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 17 de octubre de 2017

Probables alineaciones del Sporting Cristal vs Melgar:



Sporting Cristal: Mauricio Viana; Josepmir Ballón, Renzo Garcés, Luis Abram, Alexis Rojas; Horacio Calcaterra, Frank Ysique, Joel Sánchez; Ray Sandoval, Cristian Ortiz e Irven Ávila.



Melgar: Diego Penny, Renzo Revoredo, Dawhling Leudo, Paolo Fuentes, Minzum Quina, Alexis Arias, Jean Barrientos, Víctor Cedrón, Patricio Arce, Hernán Rengifo y Omar Fernández.

