Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO ONLINE GOLPERÚ TV EN DIRECTO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO ONLINE. 'Celestes' visitan este miércoles al 'Dominó' en la UNSA de Arequipa por la fecha 7 del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Melgar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Sporting Cristal está obligado a ganar a Melgar si quiere seguir peleando entre los primeros lugares del Torneo Clausura. Los de Mario Salas no logran un victoria hace dos fechas.



El último fin de semana cayó sorpresivamente ante Comerciantes Unidos (2-0), un equipo que marcha último en el Acumulado, pero que se mandó un partidazo en el Alberto Gallardo.



Melgar, por su parte, es segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y no se la dejará fácil a Sporting Cristal. Arequipeños quieren quedarse con el certamen.



Sporting Cristal enfrentará a Melgar sin sus 3 convocados: Patricio Álvarez, Johan Madrid y Horacio Calcaterra no viajaron con el plantel. En Melgar no estará Nilson Loyola, que también entrena en La Videna.