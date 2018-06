Sporting Cristal vs Municipal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO el Torneo Apertura

Sporting Cristal vs Municipal : EN VIVO ONLINE TV El cuadro celeste enfrenta al equipo edil este sábado en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 4 del Torneo Apertura del Descentralizado 2018. Cristal busca un triunfo ante Municipal para recuperse de la derrota ante Alianza Lima. (3:30 p.m.) (TV: Gol Perú | Movistar Tv)



El duelo Sporting Cristal vs Municipal será la oportunidad de los celestes para volver a la senda del triunfo tras la inesperada derrota ante Alianza Lima, que terminó en la polémica por el resultado debido a la decisión del DT Mario Salas de excluir a su goleador Emanuel Herrera.



Previo al Sporting Cristal vs Municipal , el equipo del técnico chileno Salas se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos. El mismo puntaje que su rival de turno. El líder Melgar cuenta con siete unidades.



"Todos queremos jugar este tipo de partidos. Sabemos a lo que juega Cristal y el buen momento de sus jugadores. Es un partido con otra intensidad y otro nivel de tensión", aseguró el atacante edil José Carlos Fernández previo al Sporting Cristal vs Municipal .

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal: resumen y goles

Posibles alineaciones del Sporting Cristal vs Municipal :



Sporting Cristal : Álvarez, Céspedes, Merlo, Revoredo, Madrid, Ballón, Cazulo, Mejía, Calcaterra, Costa y Herrera.

Deportivo Municipal : Rivadeneyra, Zela, Cuba, Ampuero, Salazar, Vílchez, Buitrago, Alfageme, Lavandeira, Guarderas y Fernández.

