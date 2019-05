Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO rimenses por su última chance en Copa Libertadores 

Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los cerveceros visitan este jueves al decano del fútbol paraguayo en la última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores. El escenario será el estadio Manuel Ferreira, 'El Bosque', desde las 5:15 p.m., (hora peruana) partido que puede seguir por la señal de Fox Sports .



¿Vas a seguir el Sporting Cristal vs Olimpia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los bajopontinos llegan a este c con opciones de seguir mantenerse en competencia a nivel internacional. No solo de clasificar a octavos de la Copa Libertadores, sino de jugar la Copa Sudamericana. Los de Claudio Vivas tiene que ganar, y luego esperar otros resultados le sean favorables.



Los cerveceros deben ganar este Sporting Cristal vs Olimpia por una diferencia de 5 goles si tienen la ambición se colarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Además necesitan un empate entre Godoy Cruz y Universidad de Concepción en Argentina.



De no alcanzar este objetivo, los rimenses aún pueden jugar a la Copa Sudamericana. Para este premio consuelo solo necesita ganar y que uno de sus rivales directos a esta competencia pierda pierda. La tarea en este Sporting Cristal vs Olimpia no es fácil, púes se enfrenta al tricampeón paraguayo e invicto en todo el 2019.



En la ida los rimenses cayeron 3-0 ante los guaraníes en una noche inspirada de Roque Santa Cruz hoy al equipo regresa el delantero Rodrígo Rojas quien se recuperó de una lesión muscular y desea asegurar el liderado del Grupo C.



Para este Sporting Cristal vs Olimpia, Claudio Vivas no podrá contar con Renzo Revoredo (suspendido) Su puesto será ocupado por Gianfranco Chávez y esa se será la uncia modificación del equipo peruano.



Sporting Cristal vs Olimpia : Guía de canales



Argentina FOX Play Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

Australia beIN Sports 1, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Bolivia FOX Sports 3 Cono Sur

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Internacional Facebook Live

Paraguay FOX Sports 3 Cono Sur

Perú FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay FOX Sports 3 Cono Sur, FOX Play Sur

Sporting Cristal vs Olimpia: Posibles alienaciones



Olimpia: Alfredo Aguilar; Maximiliano Olivera, Antolín Alcaraz, José Leguizamón, Sergio Otálvaro; William Mendieta, Richard Ortiz; Rodrigo Rojas, Alejandro Silva; Roque Santa Cruz y Néstor Camacho.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Carlos Lobatón, Jesús Pretel, Horacio Calcaterra; Christian Ortiz, Cristian Palacios y Fernando Pacheco.